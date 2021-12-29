مصر: السجن للمحرض على اغتصاب شقيقته وتصويرها

قضت محكمة مصرية بالسجن 10 سنوات على المحرض على اغتصاب شقيقته وتصويرها في منطقة الدقهلية بهدف ارغامها على التنازل عن الميراث فيما حكمت على زميلة الفاعل بالسجن 5 سنوات

10 سنوات سجنا للشقيق

وقال القاضي موجها كلامه للشقيق محمود السعيد عبده محمد هلال: القت بك المقادير في يم الحياة طفلا يتيم الابوين فقيض الله لك الله اختا ما كانت امراة سوق ولا بغية، مشت بك في دروب الحياة على استحياء حتى بلغت رشدك، ولما شبب عن الطوق ما شددت عضدها بل عريتها لغريب ينهش لحمها لتأكل ميراثها ظلما، امنتك في سربك فروعتها على الملء، دثرتك في ظلمة الليل فعريتها نهارا، لم ترع فيها يا اخاها ذمة، ولم ترع لحرمة الدم والرحم حرمة.....

فاذا كان الملح يق اللحم الفساد، فمن يصلح الملح اذا الملح فسد.

ان هذه القضية ليست في صورتها الحقيقية مجرد واقعة خطف وهتك عرض انما هي على النظرة بعيدة المدى امارة يقينية على خلل اجتماعي يضرب بقيم المجتمع عرض الحائط

واعلن القاضي حكم المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات على المتهم محمود السعيد عبده محمد هلال لما اسند اليه

5 سنوات حكما مشددا على الشريك

كما قضت المحكمة بالسجن 5 سنوات مشددة على الشريك محمد احمد محمد صالح عما اسند اليه الزمته المصاريف الجنائية، ومصادرة الاربطة واللاصق والاقفزة المضبوطين.

تفاصيل القضية

وهب اهالي مدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية بمصر انقاذ سيدة تستغيث من داخل إحدى السيارات الملاكي، بعد أن تعرضت للسحل، حيث كانت مُقيدة ومختطفة من قبل شقيقها وأحد أصدقائه.

وقالت إسراء السعيد السيدة التي ظهرت في فيديو متداول لوسائل الإعلام المصرية، أن من قام بخطفها بأحد الطرق الزراعية هو شقيقها بالاستعانة بصديقه، وذلك لتصويرها بأوضاع مخلة وإجبارها على التنازل عن ميراثها.

وأوضحت إسراء أن شقيقها الأصغر، اتفق معها للذهاب لكتابة توكيل في الشهر العقاري، وقال لها إنه سيرافقه صديقه لتسهيل الإجراءات لهما، ووافقت إسراء على الذهاب معهما.

وتابعت، توقف شقيقي في مكان متطرف، وقال لي إنه سيذهب ليقضي حاجته، ورافقه صديقه معه، ونزل شقيقها من السيارة ثم نادى على السائق حتى فوجئت بهما يهجمان عليها، من البابين الخلفيين للسيارة وقيدا يديها، وكمما فمها بلاصق طبي وطالبها شقيقها بالتوقيع على أوراق بالتنازل عن ميراثها فرفضت، وحاولت الصراخ وفتح الباب لإلقاء نفسها.

محاولة اغتصاب شقيقته وتصويرها

وأضافت إسراء بعد سيرهما قليلاً توقفا، وهدداني بالإمضاء على الإيصالات، وبدآ بخلع ملابسي لاغتصابي وتصويري لابتزازي. وبدأ الناس في التجمع لإنقاذي، وحاولت الفرار منهما، واستطاعت الهروب من السيارة وساعدني المارة في الاتصال بالنجدة والشرطة.

وأشارت إسراء إلى أن شقيقها هو دائم التعدي عليها بالضرب، رغم أنها الأكبر منه سناً، وهي من قامت بتربيته، وأضافت إسراء أنه بعد وفاة والدهما قررا تقسيم الميراث بعد وصول شقيقها للسن القانونية، ولكن بعد فترة فوجئنا بأنه قرر بيع الأرض دون علمنا، ورغم محاولاتنا التدخل إلا أنه أصر على قراره.

وطالبت إسراء النيابة العامة بحمايتها أيضا من شقيقها الآخر، لأنه مازال حراً طليقاً، وسبق أن هددها بالقتل هي وطفلها، حتى أنها كانت تخشى الخروج من المنزل لإحضار مستلزماتها المنزلية.