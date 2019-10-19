مصر: "الشؤون الدينية" النيابية تضع 10 إجراءات لتجديد الخطاب الديني

وضعت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب المصري، برئاسة أسامة العبد، بعض المعايير والأسس والقواعد التي يمكن العمل على أساسها لتجديد الخطاب الديني في البلاد.

وفي هذا الصدد حددت اللجنة، ما يلي:

1 ـ إعداد الأزهر الشريف والأوقاف موسوعة علمية للرد على الفكر المتطرف والتكفيري.

2 ـ إعداد موسوعة أخرى لإبراز جوانب العظمة والرقي فى الحضارة الإسلامية.

3 ـ دعوة الأزهر والأوقاف لبحث سبل تنقية الخطاب الديني مما علق به من فكر متطرف، بما يضمن ترسيخ الفهم الحقيقى للإسلام بمنهجه الوسطى المعتدل.

4 ـ دور الأزهر الشريف جوهري تجاه قضية تجديد الخطاب الديني والأفكار المتطرفة التى تشكل الأساس الفكري للجماعات الإرهابية، والتنسيق مع الدول الإسلامية والمؤسسات المعنية لمواجهة هذه الجماعات.

5 ـ دراسة أسباب عدم إطلاق قناة الأزهر الجديدة التي تقدم كل أنواع البرامج بمصداقية الأزهر ورسالته.

6 ـ ضرورة رفع كفاءة الطلاب الأزهريين لتحصينهم ضد الفكر المتطرف وتدريبهم على مواجهته وتفكيكه.

7 ـ تعزيز دور مرصد الأزهر لمكافحة التطرف على شبكة الإنترنت في مكافحة الإرهاب وتصحيح صورة الإسلام في الخارج.

8 ـ تطوير وإصلاح التعليم الأزهري الجامعي وقبل الجامعي وتطوير المناهج.

9 ـ خطة وزارة الأوقاف في منع غير المتخصصين من اعتلاء المنابر وتوفير الأئمة والخطباء أصحاب الفكر الوسطى لمواجهة التطرف، دون إفراط أو تفريط، ودعوة المشايخ وطلاب العلم لإلقاء الدروس في المساجد.

10 ـ خطة دار الإفتاء ووزارة الأوقاف والأزهر الشريف لمواجهة فوضى الفتاوي الشاذة التي انتشرت في الفترة الأخيرة.