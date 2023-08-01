حالات انتحار بالجملة لطالبات في مصر بسبب الثانوية العامة

اقدمت طالبة مصرية على انهاء حياتها الثلاثاء، عن طريق تناول "حبة الغلة السامة" بسبب مجموعها المنخفض في الثانوية العامة، وذلك بعد اقل من 24 ساعة على انتحار طالبتين اخريين بنفس الاسلوب ولذات السبب.

وقال موقع "القاهرة 24" ان الأجهزة المعنية تلقت بلاغا من مستشفى طهطا العام في شمال محافظة سوهاج وسط البلاد، يفيد بوصول فتاة تبلغ من العمر 18 عاما جثة هامدة الى المستشفى، حيث ادعى ذووها انها توفيت جراء تناول مادة سامة.

واضاف الموقع ان التحقيقات اظهرت ان الفتاة التي اشير الى اسمها بالاحرف الاولى (إ ق أ ح) كانت تمر بحالة نفسية سيئة بعد حصولها على مجموع منخفض في امتحان الشهادة الثانوية العامة، ما جعلها تقدم على تناول حبة الغلة السامة، وهي نوع من المبيدات الحشرية شديدة السمية.

وتابع ان الكشف الطبي على الحثة التي جرى نقلها الى مشرحة المستشفى العام استبعد الشبهة الجنائية في الواقعة، وبين ان الوفاة نجمت عن هبوط حاد في الدورتين الدموية والتنفسية.

الحبة القاتلة

والاثنين، اقدمت طالبة اخرى على الانتحار بنفس الطريقة وللسبب نفسه في ناحية مركز طما شمال محافظة سوهاج.

وقال موقع "القاهرة 24" ان الطالبة التي تدعى (فيروز س س م) اقدمت على انهاء حياتها عن طريق تناول حبة الغلة السامة، ما ادى الى وفاتها.

وقالت والدة الفتاة التي جرى نقل جثتها الى مشرحة المستشفى المركزي في سوهاج كانت قد رسبت في امتحان الشهادة الثانوية، ما ادى الى مرورها في حالة نفسية سيئة دفعتها الى انهاء حياتها عن طريق تناول الحبة السامة.

وتستخدم حبة الغلة السامة، واسمها العلمى "فوسفيد الألومونيوم" لحفظ القمح من الفساد والتسوس، وهو متوفر ويباع باسعار زهيدة في مصر.

ويعزى الى هذه الحبة تسببها في عشرات الوفيات سنويا في مصر، معظمها ناجم عن حوادث انتحار، علما انه لا توجد إحصائية دقيقة حول حالات الانتحار الناجمة عن تناولها.

الى ذلك، قالت صحيفة "الاسبوع" ان الاطباء في قسم السموم في مستشفى بنها الجامعي تمكنوا من انقاذ حياة طالبتي ثانوية عامة بمحافظة القليوبية حاولتا الانتحار عن طريق تناول اقراصا لمرض القلب ومسكنا قويا بسبب نتيجتيهما في الامتحان.

واضاف الموقع ان اهالي قرية الغزاوية التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية شيعوا الثلاثاء، جثمان طالبة ثانوية عامة كانت اقدمت على الانتحار إثر تناولها حبة الغلة القاتلة بسبب رسوبها في احد مباحث الامتحان.