مصر.. بدء حملة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

بدأت مصر حملة تطعيم المواطنين بالجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا، حيث شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تدشين الحملية بتلقيح أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

التطعيم بدأ في المركز الطبي في منطقة القطامية بمحافظة القاهرة، وبحضور ممثل منظمة "اليونيسف" فى مصر، وعدد من مسؤولي وزارة الصحة.

تطعيم المجموعة الأولى

وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، حرصه على حضور اليوم الأول لحملة التطعيم بالجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا من المواطنين، التي تتم على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أنه كان قد سبق خلال الفترة الماضية بدء تطعيم الأطقم الطبية وفرق الرعاية الصحية في المستشفيات بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح أن اليوم نشهد بدء تطعيم المجموعة الأولى من أهالينا من كبار السن، ومن أصحاب الأمراض المزمنة، مثل الفشل الكلوي وغيرها من الأمراض الأخرى، باللقاحات المتوافرة ضد الفيروس، مشيرا إلى أن الدولة تقوم حاليا بتأمين أكبر قدر من جرعات هذه اللقاحات من جميع المصانع والشركات، التي تم اعتماد المصل الخاص بها من هيئة الدواء المصرية.

من جانبها، أوضحت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، أن مصر هي أول دولة تبدأ حملة التطعيم بلقاحات فيروس كورونا المستجد بالقارة الإفريقية، كما أنها أول دولة تحصل على اللقاح في القارة.