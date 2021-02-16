مصر تتجه لإعادة فتح سفارتها في العاصمة الليبية

نوقشت خطط إعادة فتح السفارة خلال زيارة وفد مصري يومي الاثنين والثلاثاء إلى طرابلس.

قال مسؤولون ومصادر أمنية ليبية إن مصر تعتزم إعادة فتح سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس للمرة الأولى منذ ست سنوات، في تحول صوب نهج أكثر تصالحا تجاه فصائل غرب ليبيا.

ونوقشت خطط إعادة فتح السفارة خلال زيارة وفد مصري يومي الاثنين والثلاثاء إلى طرابلس.

ويأتي ذلك وسط استعدادات لتشكيل حكومة انتقالية جديدة في أحدث مساع تتوسط فيها الأمم المتحدة لتوحيد المعسكرين المتنافسين في شرق وغرب البلاد.

كانت مصر خلال السنوات القليلة الماضية أحد أبرز داعمي القائد العسكري خليفة حفتر المتمركز في شرق ليبيا، والذي شنت قواته (الجيش الوطني الليبي) حملة للسيطرة على العاصمة طرابلس، لكنها انهارت في يونيو حزيران الماضي.

والتقى الوفد المصري مع وزيري الخارجية والداخلية بالحكومة المنتهية ولايتها، والمتحالفة مع فصائل عسكرية حاربت حفتر، وفق منشورات بثتها الوزارتان الليبيتان.

وقال مصدران بالمخابرات المصرية إن توقيت إعادة فتح السفارة سيتحدد بعد تشاور الوفد مع كبار المسؤولين عقب عودته إلى مصر. وأضافا أن إعادة فتح السفارة خطوة أولى نحو تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والأمني مع السلطات في طرابلس.

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