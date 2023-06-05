مصر تتسلم ثاني شحنة معدات نووية من روسيا العام المقبل

قال تقرير الاثنين، ان مصر ستتسلم من روسيا مطلع العام المقبل ثاني شحنة معدات نووية لصالح مشروع انشاء محطة الضبعة للطاقة الذرية.

وفي اذار/مارس الماضي، كانت مصر تتسلم اول شحنة لصالح المشروع اشتملت على مصيدة قلب المفاعل المسؤولة عن حمايته من الانصهار ومنع حصول تسرب نووي.

وتتضمن الشحنة الثانية، بحسب موقع "المال" الاقتصادي، وعاء الضغط الذي تصنعه شركة روس اتوم خصيصا لمشروع محطة الضبعة المقامة في محافظة مطروح على بعد 290 كلم شمال غرب العاصمة المصرية القاهرة.

واضافة الى الوعاء الذي شرعت روس اتوم في تصنيعه في شهر نيسان/ابريل العام الماضي، فانه يجري العمل من قبل الشركة الروسية في بناء توربينات الوحدتين الاولى والثانية التابعتين للمحطة.

وقال موقع "المال" انه تم الانتهاء بنجاح من الاختبارات على الاجزاء التكميلية لمصيدة قلب المفاعل، وذلك تمهيدا لتجميعها.

ويجري العمل حاليا على تنفيذ مزيد من اعمال الصبة الخرسانية للمفاعل الثالث في المحطة بالتعاون بين روس اتوم وأتوم ستروي أكسبورت والهيئة والكيانات المحلية، علما انه تم انجاز الصبة الاولى في ايار/مايو الماضي.

تصل كلفة محطة الضبعة التي ابرمت مصر وروسيا اتفاقية تعاون مشترك لانشائها عام 2015، الى نحو 25 مليار دولار، تمول روسيا ما نسبته نحو 85 بالمئة منها على شكل قرض حكومي.

وعام 2017، كان الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين يوقعان اتفاقية بناء المحطة خلال زيارة قام بها الاخير الى القاهرة.

ومن المقرر ان تشتمل محطة الضبعة على اربع مفاعلات نووية من الجيل الثالث بقدرة انتاج كهربائية تصل الى 4800 ميغاوات، حيث من المتوقع ان تبدأ العمل في العام 2028.

وستصبح مصر عند انجاز المشروع اول دولة في الشرق الاوسط تمتلك هذا النوع من المفاعلات.