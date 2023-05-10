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مصر تعيد ادراج مرسي والقرضاوي في قوائم الارهاب

تاريخ النشر: 10 أيّار / مايو 2023 - 09:14
مصر تعيد ادراج مرسي والقرضاوي على قوائم الارهاب

اعادت مصر ادراج الراحلين الرئيس السابق محمد مرسي والشيخ يوسف القرضاوي، ولاعب كرة القدم محمد ابو تريكة على قوائم الارهاب لمدة خمس سنوات، بحسب ما ذكرت حسابات على مواقع التواصل الاربعاء.

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وقالت تلك الحسابات ان اسماء الثلاثة وردت ضمن لائحة اقرتها محكمة جنايات القاهرة وشملت 1526 شخصا مدانين بتهمة الانضمام الى كيانات إرهابية.

ويعني قرار الادراج منع الاشخاص المعنيين من السفر والتصرف في الاموال وكذلك التحفظ على حساباتهم في البنوك للفترة المحددة، وهي خمس سنوات.

وكان القضاء المصري ادرج مرسي (68 عاما) على قائمة الارهاب في شباط/فبراير الماضي، وذلك بعد نحو اربع سنوات على وفاته داخل السجن.

وصدر القرار حينها استنادا الى حكم إدانة صادر في ما يعرف بقضية "أحداث قصر الاتحادية" التي تعود وقائعها إلى عام 2012.

محمد مرسي اول رئيس منتخب ديموقراطيا لمصر

ويعد مرسي اول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا، وقد توفي في 17 حزيران/يونيو 2019، خلال حضوره واحدة من سلسلة المحاكمات التي خضع لها عقب اطاحته من السلطة على يد الجيش.

وبدوره، كان يوسف القرضاوي، الرئيس السابق والمؤسس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، قد توفي في ايلول/سبتمبر 2022، وذلك عن 96 عاما.

وقد أدرجته محكمة جنايات القاهرة وابنته علا وزوجها المعتقل حسام خلف على قوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات في تشرين الاول/اكتوبر 2022.

ويوصف القرضاوي وهو مصري يحمل الجنسية القطرية بانه كان الزعيم الروحي لتيار الإخوان المسلمين حول العالم ومُنظرهم الأول.

ورغم ان الاثار القانونية التي يرتبها الادراج في قائمة الارهاب تسقط في معظمها بوفاة الشخص المعني، لكن تجميد الأموال أو الأصول الأخرى العائدة له يظل ساريا.

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