مصر تعيد ادراج مرسي والقرضاوي في قوائم الارهاب

اعادت مصر ادراج الراحلين الرئيس السابق محمد مرسي والشيخ يوسف القرضاوي، ولاعب كرة القدم محمد ابو تريكة على قوائم الارهاب لمدة خمس سنوات، بحسب ما ذكرت حسابات على مواقع التواصل الاربعاء.

وقالت تلك الحسابات ان اسماء الثلاثة وردت ضمن لائحة اقرتها محكمة جنايات القاهرة وشملت 1526 شخصا مدانين بتهمة الانضمام الى كيانات إرهابية.

ويعني قرار الادراج منع الاشخاص المعنيين من السفر والتصرف في الاموال وكذلك التحفظ على حساباتهم في البنوك للفترة المحددة، وهي خمس سنوات.

محكمة #جنايات القاهرة تقرر إعادة إدراج الرئيس الراحل #محمد_مرسي و1526 آخرين على قوائم الإرهـ ـاب #مزيد pic.twitter.com/EJjo5BpPO5 — مزيد - Mazid (@MazidNews) May 10, 2023

وكان القضاء المصري ادرج مرسي (68 عاما) على قائمة الارهاب في شباط/فبراير الماضي، وذلك بعد نحو اربع سنوات على وفاته داخل السجن.

وصدر القرار حينها استنادا الى حكم إدانة صادر في ما يعرف بقضية "أحداث قصر الاتحادية" التي تعود وقائعها إلى عام 2012.

محمد مرسي اول رئيس منتخب ديموقراطيا لمصر

ويعد مرسي اول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا، وقد توفي في 17 حزيران/يونيو 2019، خلال حضوره واحدة من سلسلة المحاكمات التي خضع لها عقب اطاحته من السلطة على يد الجيش.

عاجـــل | محكمة جنايات القاهرة تقرر إعادة إدراج نجم منتخب مصر السابق محمد ابو تريكة على قوائم الإرهـ،ـاب لمدة 5 سنوات pic.twitter.com/YyQVHF6LEV — نبض البلد (@NabdAlbaladNews) May 10, 2023

وبدوره، كان يوسف القرضاوي، الرئيس السابق والمؤسس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، قد توفي في ايلول/سبتمبر 2022، وذلك عن 96 عاما.

وقد أدرجته محكمة جنايات القاهرة وابنته علا وزوجها المعتقل حسام خلف على قوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات في تشرين الاول/اكتوبر 2022.

محكمة جنايات القاهرة تقرر إعادة إدراج الشيخ الراحل يوسف القرضاوي وأولاده و1526 شخصا آخرين على قوائم الإرهـ ـاب لمدة 5 سنوات pic.twitter.com/wig65fpFeZ — شبكة رصد (@RassdNewsN) May 10, 2023

ويوصف القرضاوي وهو مصري يحمل الجنسية القطرية بانه كان الزعيم الروحي لتيار الإخوان المسلمين حول العالم ومُنظرهم الأول.

ورغم ان الاثار القانونية التي يرتبها الادراج في قائمة الارهاب تسقط في معظمها بوفاة الشخص المعني، لكن تجميد الأموال أو الأصول الأخرى العائدة له يظل ساريا.