مصر: تجديد حبس 4 مسؤولين بالتموين على ذمة التحقيق

ارشيف

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية ومصادر قضائية إن محكمة مصرية جددت يوم الخميس حبس أربعة مسؤولين في وزارة التموين والتجارة الداخلية 15 يوما على ذمة التحقيق معهم بتهمة الرشوة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت يوم الأربعاء بحبس رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية لواء الجيش المتقاعد علاء فهمي ومدير مكتبه ومستشار وزير التموين والتجارة الداخلية للإعلام ومستشار الوزير للاتصال السياسى بتهمة تلقي رشا من شركات لتجارة السلع الغذائية.

وقال مصدر إن رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أنكر أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة التي جددت الحبس تهمة طلب وتلقي رشوة.

وأضاف أن المتهمين الثلاثة الآخرين اعترفوا بالتوسط بين الشركات التي يشتبه بأنها قدمت الرشا المقدرة بمليوني جنيه (112 ألف دولار) وبين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وقالت المصادر إن اعتراف المتهمين الثلاثة يمكن أن يساعد في تبرئتهم.

وتطرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية مناقصات محلية ودولية لسلع مثل الزيوت النباتية والسكر لكن دورها تقلص في السنوات الماضية أمام دور الهيئة العامة للسلع التموينية.

ومصر أكبر مستورد للقمح في العالم ومشتر كبير لسلع مثل الذرة والزيوت النباتية.

وتقول تقارير عن الشفافية إن الفساد واسع في مصر لكن الحكومة تقول إنها تحيل للمحاكمة كل من يقوم دليل على فساده.