مصر تحدد موعد إجراء انتخابات مجلس الشيوخ

قال لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، اليوم السبت، في مؤتمر صحفي، إن البلاد ستجري انتخابات مجلس الشيوخ في 11 و12 أغسطس/آب.

واستعرض رئيس الوطنية للانتخابات خلال المؤتمر القرارات المنظمة لانتخابات مجلس الشيوخ من بينها، وشروط الترشح والمستندات المطلوبة من راغب الترشح.

كما وجه دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم داخل وخارج مصر، في انتخابات مجلس الشيوخ، والجدول الزمني للعملية الانتخابية المتضمن فتح باب تلقى طلبات الترشح وذلك اعتبارا من 11 يوليو/تموز إلى 18 يوليو/تموز.

ويتم انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ بينما يعين الرئيس بقية الأعضاء.

وفي وقت سابق، صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ.

ونشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الخميس.