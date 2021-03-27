مصر: تراجع اعداد الضحايا وحادث القطار بفعل فاعل

شيع المصريون ضحايا تصادم قطاري سوهاج بعد ان تراجعت الحكومة عن العدد المعلن عنه فيما كشفت هيئة السكك الحديدية في مصر، الجمعة، تفاصيل حادث تصادم القطارين

فتح بلف الخطر

وقالت في بيان رسمي إنه "أثناء مسير قطار 157مميز الأقصر الإسكندرية ما بين محطتي المراغة وطهطا تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين، وعليه توقف القطار".

وأضافت أنه "في هذه الأثناء وفي تمام الساعة 11:42 تجاوز قطار 2011 مكيف أسوان القاهرة سيمافور 709 واصطدم بمؤخرة آخر عربة بقطار 157، مما أدى إلى انقلاب عدد 2 عربة من مؤخرة قطار 157 المتوقف على السكة وانقلاب جرار قطار 2011، وعربة القوى، مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات".

تراجع اعداد الضحايا

بيان الهيئة أضاف أنه "جاري حصر الإصابات والوفيات بالتعاون مع أطقم وزارة الصحة وتم نقل المصابين إلى مستشفيات سوهاج وطهطا والمراغة، وتم تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث، وجاري المتابعة لسرعة رفع الحادث وتسيير حركة القطارات على الخط".

وفيما اعلنت الحكومة المصرية امس عن مقتل 32 شخصا، فقد عادت لتتحدث عن 19 قتيلا فقط ، و أعلنت وزارة الصحة المصرية وفاة 32 شخصا على الأقل وإصابة 165 آخرين في الحادث في حين طلبت النيابة العامة من كافة الجهات الامتناع عن إصدار بيانات بشأن أسباب وقوع الحادث

وقالت وزيرة الصحة هالة زايد في مؤتمر صحفي بمحافظة سوهاج حيث وقع الحادث، إن عدد ضحايا تصادم قطاري الركاب ارتفع إلى 32 قتيلا و165 مصابا قبل ان تتراجع وتؤكد إن عدد الإصابات بعد التدقيق، أصبح 185 إصابة وعدد الوفيات بعد التدقيق وحصر عدد الجثامين هو 19، ويوجد 3 أكياس أشلاء في 3 مستشفيات .

وأوضحت وزيرة الصحة أن التغيير الذي حدث في عدد الوفيات سببه أن هناك حالات تم الإبلاغ عنها انها وفيات واتضح بعد المراجعة مع كافة المستشفيات أنهم كانوا في غيبوبة كاملة.