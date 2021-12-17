مصر تسجل أول حالات إصابة بالمتحور أوميكرون

أعلنت مصر الجمعة، تسجيل أول ثلاث حالات اصابة بالمتحور أوميكرون في البلاد، ودعت المواطنين الى الإسراع في تلقي لقاحات فيروس كورونا لحمايتهم من خطر الإصابة.

وقالت وزارة الصحة المصرية انه جرى اكتشاف هذه الحالات "من خلال رصد القادمين من الدول التي ظهر بها المتحور، ومن خلال نقاط الفرز والحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، وبناء على نتائج اختبار التسلسل الجيني الذي يتم إجراؤه لجميع الحالات الإيجابية المكتشفة".

واضافت الوزارة "أظهرت نتائج اختبار التسلسل الجيني وجود ثلاث حالات إيجابية للمتحور "أوميكرون" ضمن 26 حالة مصابة بفيروس كورونا تم اكتشافها".

وأكدت أنه تم عزلهم واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للمخالطين.

واشارت الوزارة الى انه طبقا لنظام الترصد فإن هناك حالتين لا تعانيان من أي أعراض والحالة الثالثة تعاني من أعراض إصابة خفيفة، وتخضع الثلاث حالات للعزل والمتابعة من الفريق الطبي.

وبينت أن عملية الرصد والمتابعة لم تسفر عن اكتشاف أي إصابة أخرى بالمتحور أوميكرون في أي من المطارات أو الموانئ.

وناشدت الوزارة الصحة بالالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا، وارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الجسدي، كما دعت بضرورة الإسراع في تلقي لقاحات فيروس كورونا لحمايتهم من خطر الإصابة.

أعلنت الوزارة خروج 700 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 310749 حتى الجمعة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 910 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 43 حالة جديدة.

وأكد عبد الغفار أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار عبد الغفار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 373509 من ضمنهم 310749 حالة تم شفاؤها، و 21277 حالة وفاة.