مصر تسجل إصابة جديدة بفيروس جدري القرود

سجلت السلطات الصحية في مصر الخميس، حالة إصابة جديدة بفيروس جدري القرود تعود لرجل يبلغ من العمر 39 عاما.

وقالت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان انه ثبتت إيجابية حالة إصابة بفيروس جدري القرود لشخص يبلغ من العمر 39 عاما، مضيفة انه "تم اتخاذ الإجراءات الوقائية تجاه المصاب ومخالطيه اللصيقين".

واشار البيان الى انه جرى نقل المريض لتلقى العلاج بأحد مستشفيات الوزارة، وحالته الصحية العامة مستقرة.

واوضحت الوزارة في بيانها ان اكتشاف هذه الحالة يأتي في إطار رفع درجة الاستعداد والجاهزية للأمراض المستجدة عبر نظام الترصد القومي للأمراض المعدية.

وكانت الوزارة اعلنت في الثامن من ايلول/سبتمبر الماضي، رصد أول إصابة بمرض جدري القرود في مصر، وهي لمواطن يقيم في دولة أوروبية.

واشارت الوزارة حينها الى ان المريض الذي جرى ادخاله مستشفى للعزل يبلغ 42 عاما، حيث تتم متابعة حالته وفقا لبروتوكولات منظمة الصحة العالمية.

وكان جرى رصد الفيروس اول مرة في قرود تجارب في الدنمارك عام 1958، وعام 1970، تم تسجيل اولى الاصابات بين البشر .