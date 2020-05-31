مصر تسجل قفزة جديدة بعدد الإصابات والوفيات بكورونا

إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 24985 حالة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات الى 959.

سجلت مصر الأحد أعلى عدد من حالات الإصابة والوفاة اليومية جراء فيروس كورونا المستجد منذ بدء تفشي الفيروس حيث بلغ عدد حالات الإصابة 1536 وعدد حالات الوفاة 46 حالة.

وكانت مصر قد سجلت يوم السبت 1367 حالة إصابة و34 وفاة.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة إن“ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 959 حالة وفاة“.

وأضاف أنه تم“ خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى اليوم.

وتطبق مصر إجراءات عزل عام منذ مارس آذار شملت إغلاق المدارس والجامعات والأندية الرياضية والمقاهي وأماكن التجمعات الكبيرة، كما تفرض حظر تجول جزئيا.

الى ذلك، سجل المغرب مساء الأحد 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أدنى إصابة بالفيروس في البلاد منذ أسابيع، مقابل 66 إصابة يوم السبت ليرتفع مجموع الإصابات منذ ظهور الوباء في المغرب في 2 مارس آذار الماضي إلى 7807.

وقالت وزارة الصحة في نشرتها اليومية إن الحالات سجلت ”بالرغم من الارتفاع المطرد لوتيرة التحاليل الطبية التي أجريت للكشف عن هذا المرض“.

وسجلت حالة وفاة واحدة بمدينة مراكش، مقابل وفاتين يوم السبت، ليصبح عدد حالات الوفاة في البلاد بسبب هذه الجائحة 205 حالات.

وتم شفاء 58 حالة جديدة ليصبح عدد المتعافين 5459 .أما بالنسبة لمجموع الحالات النشطة فقد بلغت 2143 أي بنسبة 5.9 لكل 100 ألف نسمة.

