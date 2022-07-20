مصر تسمح بالتصوير الشخصي في الأماكن العامة بشروط

أعلنت الحكومة المصرية الأربعاء، موافقتها على السماح للمصريين والأجانب بـ"التصوير الشخصي" في الأماكن العامة من دون الحصول على تصريح مسبق من السلطات، شريطة ألا يكون "مسيئا بشكل أو بآخر للبلاد".

وقالت وزارة السياحة المصرية في بيان أنه "تمت الموافقة على أن يكون التصوير الشخصي بكافة أنواع كاميرات التصوير الفوتوغرافي التقليدية أو الرقمية والفيديو مجاناً ودون اشتراط الحصول على أي تصاريح مسبقة".

وأرجعت الوزارة القرار إلى "الترويج للسياحة الثقافية .. وتشجيعا للحركة السياحية الوافدة إلى مصر".

وكانت شكاوى عديدة ظهرت مؤخرا من مدوني فيديو وأشخاص مؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي من بعض ممارسات السلطات المصرية لمنع أو مضايقة أشخاص منهم عند التقاط الصور وتصوير مقاطع الفيديو في المواقع السياحية، فضلا عن مصادرة معدات التصوير.

وبحسب قرار الحكومة، يشترط أن يكون التصوير الشخصي المسموح به "دون استخدام المعدات التي تتطلب الحصول على تصريح مسبق وهي مظلات التصوير الاحترافية، وسائل الإضاءة الصناعية الخارجية، أو المعدات التي من شأنها إشغال الطريق العام".

كما أكد البيان على "الالتزام الكامل بعدم تصوير أو نشر أي صور أو مشاهد قد تسئ بشكل أو بآخر للبلاد".

وأوضحت الوزارة أن وزير السياحة والآثار خالد العناني ترأس اجتماعين في الأسابيع الماضية مع عدد من الجهات المعنية، و"تم التوافق خلال الاجتماعين على التأكيد على السماح بحرية التصوير لمن يرغب في ذلك وفقا للضوابط المشار إليها، لما للتصوير الشخصي والتذكاري من مردود إيجابي للترويج لمصر ومعالمها".

وفيما يخص التصوير داخل المواقع الأثرية والمتاحف، أشارت الوزارة إلى أنه "يسمح بالتصوير الشخصي (التذكاري) للمصريين والسائحين بالهواتف المحمولة وكاميرات التصوير الفوتوغرافي التقليدية أو الرقمية والفيديو داخل كل المتاحف والمواقع الأثرية"، شرط "عدم استخدام الفلاش في المتاحف والأماكن المغلقة".

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة على "إتاحة خدمة الحصول على تصاريح التصوير التجاري والسينمائي بالمواقع الأثرية والمتاحف من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة السياحة والآثار المزمع إطلاقه".

