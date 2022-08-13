مصر: تعديل وزاري يشمل 13 حقيبة (أسماء)

وافق مجلس النواب المصري، اليوم السبت، على اجراء تعديل وزاري يشمل 13 حقيبة في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في أول تعديل تشهده البلاد منذ نحو ثلاثة أعوام.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، عن تعديل عدد من الحقائب الوزراية، بهدف تطوير الأداء الحكومي.

وقال السيسي، في تدوينة على حسابه الرسمي على فيسبوك: “دعوت مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تُساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصري، والذي نعمل جميعاً من أجله”.

وأضاف السيسي: "أتقدم بالشكر والتقدير لجميع السيدات والساده الوزراء الذين أنهوا مهمتهم، وأتمنى التوفيق والنجاح لمن كلف بالمهمة بديلا عنهم".

من جهته، كشف رئيس مجلس النواب المصري المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة البرلمانية الطارئة المنعقدة اليوم، أسماء الوزراء الجدد في حكومة مصطفى مدبولي.

وشملت التغييرات حقائب الإنتاج الحربي والري والصحة والتعليم العالي والهجرة والسياحة والآثار والتجارة والصناعة والطيران المدني والقوى العاملة والثقافة والتنمية المحلية وقطاع الأعمال العام.

وجاءت الأسماء كالتالي:

– رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

– محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

– خالد عبد الغفار، وزارة الصحة والسكان.

– سها سمير ناشد، وزارة الهجرة والمصريين بالخارج.

– هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.

– أحمد عيسى، وزيرا السياحة والآثار

– أحمد سمير علي صالح، وزيرا للتجارة والصناعة وهو رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب سابقا.

– الفريق محمد عباس حلمي هاشم، وزيرا للطيران المدني.

– حسن محمد حسن شحاتة، وزيرا للقوى العاملة.

– نيفين يوسف الكيلاني، وزيرا للثقافة.

– اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية.

– مصطفى كمال عصمت وزير قطاع الأعمال العام

– اللواء محمد محمد صلاح الدين، وزيرا للإنتاج الحربي.

مصطفي مدبولي

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدار قرارا في 23 نوفمبر 2017، بتولي الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمكعات العمرانية في حينها مهام القائمة بأعمال رئيس الوزراء، لحين عودة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء آنذاك، من رحلة علاجية بألمانيا.

وظل مدبولي، يمارس مهام عمله كقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، حتى تم تكليفه بتشكيل الحكومة خلفا لشريف إسماعيل، وذلك في 7 يونيو 2018.

وفي 13 فبراير 2019، تم إجراء التعديل الأول باختيار الدكتور عاصم الجزار وزيرا للإسكان، وهي الحقيبة التي كان يتولاها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي جنبا إلى جنب مهام عمله كرئيس للحكومة.

التعديل الثاني والثالث

فيما كان التعديل الثاني في مارس 2019 باختيار الفريق كامل الوزير وزير للنقل بعد أن قدم الدكتور هشام عرفات استقالته من منصبه في 27 فبراير 2019 على خلفية حادث حريق محطة مصر الشهير.

وفى ديسمبر 2019، تم إجراء التعديل الثالث، وشمل تغيير 10 وزراء وعودة وزارة الإعلام، وتولى فيه أيضًا رئيس الوزراء، مهمة الوزير المختص بشئون الاستثمار والإصلاح الإداري جنبا إلي جانب مهام عمله كرئيس للحكومة، كما تم تغيير اسم حقيبة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى التخطيط والتنمية الاقتصادية مع استمرار الدكتورة هالة السعيد في الوزارة.