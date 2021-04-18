مصر تعلن تدمير 5 أنفاق على الحدود مع غزة

منذ أبريل/نيسان 2020، بدأت مصر في بناء منطقة عازلة على حدودها مع غزة (شمال شرق)، لـ"منع تسلل العناصر الإرهابية وتهريب الأسلحة والذخائر".

أعلن الجيش المصري الأحد، تدمير 5 أنفاق على الشريط الحدودي مع قطاع غزة، فضلا عن توقيف 2750 مهاجرا غير نظامي من عدة جنسيات.

ووفق بيان الجيش، فقد "تمكنت قوات حرس الحدود خلال الشهر الماضي، من اكتشاف وتدمير 5 فتحات أنفاق (على الشريط الحدودي مع غزة)".

كما أفاد البيان بـ"إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود لـ2750 شخصا من عدة جنسيات (لم يحددها) على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للبلاد خلال الفترة ذاتها".

ومنذ أبريل/نيسان 2020، بدأت مصر في بناء منطقة عازلة على حدودها مع غزة (شمال شرق)، لـ"منع تسلل العناصر الإرهابية وتهريب الأسلحة والذخائر"، وفق تصريح سابق للمتحدث العسكري، العميد تامر الرفاعي.

وتمثل مصر، بحكم موقعها على البحر المتوسط قبالة القارة الأوروبية، دولة عبور للهجرة غير النظامية إلى عدد من الدول الأوروبية، وخاصة اليونان وإيطاليا وفرنسا.