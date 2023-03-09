مصر تعلن فشل المفاوضات بشأن سد النهضة

اعلنت مصر وبشكل رسمي على لسان وزير الخارجية سامح شكري، الخميس، عن فشل المفاوضات التي تقوم بها الى جانب السودان مع اثيوبيا بشان سد النهضة، وقال انه وخلال عقد كامل من المفاوضات بشأن سد النهضة، "لم تؤت ثمارها" واعلن ان بلاده ستدفع عن مصالحها.

القاهرة تسعى لاتفاق ملزم

واكد الوزير المصري في مؤتمر صحفي مع نظيره الكيني، ألفريد موتوا، ان القاهرة "تسعى دائما لاتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة، بما يضمن التنمية لإثيوبيا، وألا يقع أي ضرر جسيم على أي من دولتي المصب" ودعا اديس ابابا الى مراعاة مصلحتي دولتي المصب، وألا يكون هناك أي ضرر بالغ أو جسيم عليها وفق تصريحه.

وقال ان مصر على مدى السنوات الماضية قدمت ما يمكن من طروحات إيجابية ومرونة الى ان أصبح هناك شك بأن هناك إرادة سياسية متوفرة، وإنما الاستمرار في مفاوضات من دون نتيجة، وليس لها طائل

مصر ستدافع عن مصالحها

وفيما كان يلح الوزير المصري على ان بلاده دائما "تسعى للتوافق والتفاهم ونسعى إلى العمل"، فقد اكد على انه اذا لم يتحقق ذلك فان مصر "ستدافع الدولة المصرية عن مصالح شعبها، وتتخذ من الإجراءات ما يقود إلى ذلك"

وتابع أن مصر "انخرطت في مفاوضات برعاية إفريقية لم تؤت ثمارها"، وما تزال اثيوبيا مستمرة في بناء سد النهضة والإقدام على الملء الأحادي الرابع، وعليها ان تتحلى بالمسؤولية في كل ما تضطلع به من إجراءات للانتهاء من السد