مصر تعيد فتح معبر رفح مع غزة حتى إشعار آخر

أعلنت مصر، اليوم الثلاثاء ، إعادة فتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة حتى إشعار آخر، كبادرة حسن نية لتشجيع الحوار الوطني الفلسطيني.

وكان قادة الفصائل الفلسطينية قد شرعوا ، يوم الاثنين ، في حوار بين الفصائل في القاهرة على مدى يومين لمناقشة القضايا السياسية والفنية المتعلقة بالانتخابات العامة المقبلة في فلسطين.

وقال وليد العوض، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، للصحhفيين إن مصر قررت إعادة فتح معبر رفح حتى إشعار آخر.

وأوضح العوض في بيان عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن “اعلان مصر الشقيقة مشكورة، عن فتح معبر رفح حتى اشعار آخر مصحوباً باجراءات جدية لتخفيف معاناة الناس، مؤشر ايجابي تسير عليه جلسات الحوار في القاهرة.”.

وأضاف: “إنها خطوة هامة تؤكد انه بالقدر الذي يزول فيه الانقسام تزول اثاره وخطوة فتح المعبر خير دليل “. (د ب أ)