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مصر تغلق المقاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية والمطاعم ليلا حتى 31 مارس

منشور 19 آذار / مارس 2020 - 10:14
سجلت مصر حتى الآن 210 إصابات بفيروس كورونا بينها ست حالات وفاة
سجلت مصر حتى الآن 210 إصابات بفيروس كورونا بينها ست حالات وفاة

قررت السلطات المصرية إغلاق المقاهي والمطاعم والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من الساعة 19:00 وحتى الساعة 06:00 صباحا حتى تاريخ 31 مارس.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان إنه قرر غلق المقاهي والمطاعم والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا حتى 31 مارس، وذلك بهدف مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أن القرار لا يسري على المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية أو خارجها.

وسجلت مصر حتى الآن 210 إصابات بفيروس كورونا بينها ست حالات وفاة.

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