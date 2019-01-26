مصر تفتتح مطارا دوليا جديدا في الجيزة لفترة تجريبية

رجل يأخذ أمتعته عقب الوصول إلى مطار سفنكس الدولي غرب القاهرة

افتتحت مصر مطارا دوليا جديدا على مشارف العاصمة لفترة تجريبية أولية يوم السبت وذلك في مسعى لتخفيف الضغط عن المطار الرئيسي بالقاهرة ودعم السياحة.

ومن المتوقع أن يتعامل مطار سفنكس الدولي الواقع قرب أهرام الجيزة والمتحف المصري الكبير مع 30 رحلة اعتبارا من مطلع فبراير شباط خلال فترة تجريبية.

ويأتي المشروع، الذي يتكلف 17 مليون دولار، في إطار خطة لوزارة السياحة لتحسين سبل الوصول للمواقع السياحية من منتجعات البحر الأحمر كشرم الشيخ والغردقة. ومن المقرر أن يعمل المطار الجديد بكامل طاقته في 2020.

وتأثرت السياحة بشدة بعملية تفجير طائرة ركاب روسية بعد قليل من إقلاعها من شرم الشيخ في عام 2015، لتواصل اتجاها نزوليا بدأ مع سنوات الاضطرابات التي أعقبت الانتفاضة عام 2011.

وبدأت إيرادات السياحة تنتعش، وقفزت بنسبة 77 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من 2018 وبلغت 4.8 مليار دولار قبل هجوم دموي على حافلة في ديسمبر كانون الأول أودى بحياة ثلاثة سائحين فيتناميين ومرشدهم المصري.

وكان حادث الحافلة أول هجوم دموي على سائحين أجانب في مصر منذ أكثر من عام.