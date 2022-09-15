مصر تفرج عن دفعة جديدة من النشطاء السياسيين

قررت النيابة المصرية الافراج عن 46 ناشطا محبوسين احتياطيا، بينهم المحامي اليساري هيثم محمدين، بحسب ما اعلنه أعضاء في لجنة عفو اعاد الرئيس عبدالفتاح السيسي تفعيلها مع انطلاق أول حوار وطني منذ وصوله السلطة عام 2014.

وقال عضو اللجنة المحامي اليساري طارق العوضي في بيان عبر فيسبوك "الحمد لله، إخلاء سبيل 46 محبوسا احتياطيا بقرار من النيابة العامة بينهم هيثم محمدين".

وأورد قائمة للمخلى سبيلهم في قضايا تعود لعامي 2020 و2021، موجها الشكر لمؤسسة الرئاسة والنيابة ووزارة الداخلية.

كما أكد عضوا لجنة العفو النائبان طارق الخولي ومحمد عبد العزيز صدور قرار الافراج في بيانين عبر "فيسبوك".

والنائب العام هو صاحب السلطة في إطلاق سراح المحبوسين احتياطيا وفق القانون المصري، بينما لرئيس البلاد حق العفو عن كامل العقوبة أو بعضها للصادر بحقه أحكاما نهائية.

ويتم إطلاق السراح بقرار من الجهات الأمنية إما من الأقسام الشرطية التابعة لها منزل المفرج عنه أو مقار الاحتجاز، شريطة ألا يكون عليه أحكام أو مطلوبا على ذمة قضايا أخرى.

وجرى تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي في نيسان/أبريل، مع إعادة تشكيلها بتوجيه رئاسي تزامنا مع اطلاق السيسي آنذاك إلى بدء أول حوار وطني منذ وصوله إلى السلطة صيف 2014، وصدرت عنها قوائم بعفو رئاسي وأخرى تشمل قرارات قضائية بإخلاء السبيل.

والأربعاء صدر قرار بإخلاء سبيل صحفي قناة الجزيرة القطرية أحمد النجدي، ليرتفع عدد "المخلى سبيلهم والمطلق سراحهم" بقرارات قضائية أو عفو رئاسي في "قضايا رأي وتعبير" إلى 243.

وتشير تقديرات غير رسمية الى أن العدد وصل إلى 800 من دون تحديد عدد المعارضين بينهم، إذ عادة ما تقول السلطات إنها "لا تميز بين سجين وآخر والجميع لديها سواء".