مصر تفرج عن مراسل الجزيرة محمود حسين بعد 4 سنوات من الاحتجاز

أفرجت السلطات المصرية عن الصحفي محمود حسين مراسل قناة الجزيرة القطرية، بعد أكثر من 4 سنوات من الاحتجاز، وفقا ما اورده موقع "إرم نيوز" الخميس.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية قد ألقت القبض على محمود حسين في أواخر ديسمبر من 2016 في مطار القاهرة أثناء عودته من الدوحة، خلال عمله في قناة الجزيرة القطرية، وحبس احتياطيا بتهم تتعلق ببث أخبار كاذبة.

ووجهت النيابة العامة في مصر وقتها تهما تتعلق بنشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، مستهدفا خلق صورة غير حقيقية عن الأوضاع التي تمر بها، بما يسيء لمؤسسات الدولة ويزعزع الثقة فيها ويعرض السلم العام للخطر“.

كما وُجهت لحسين تهم تتعلق بـ ”اصطناع مشاهد وتقارير إعلامية وأخبار كاذبة وبثها عبر قناة الجزيرة القطرية؛ بهدف التحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها“.

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وطالبت شبكة الجزيرة الإعلامية أكثر من مرة بالإفراج عن مراسلها، وأعربت في وقت سابق عن قلقها بشأن احتجاز محمود حسين.

وقررت مصر، مطلع العام الجاري، استئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر، بناءً على اتفاق عربي.

وفي أواخر شهر يناير الماضي، أصدرت الخارجية المصرية بيانا قالت فيه: ”تبادلت مصر وقطر مذكرتين رسميتين، حيث اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما“.

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