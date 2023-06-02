مصر تواجه اخطر ساعات خلال العام 2023

تواجه مصر اخطر 24 ساعة خلال العام 2023 حيث تتعرض لتغييرات مناخية غريبة ونادرة مما دفع السلطات لتحذير السكان خاصة بعد مقتل شخصين جراء انهيار لافتة اعلانية عليهما

وقالت هيئة الأرصاد الجوية ان البلاد ستشهد ارتفاع شديد في درجات الحرارة اليوم وحتى يوم الغد في القاهرة والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحري. ونصح الخبراء عدم التعرض مباشرة لأشعة الشمس وتناول كميات كبيرة من السوائل.

ويرجع سبب التقلبات المناخية التي تشهدها مصر إلى بعض الكتل الهوائية القادمة من الصحراء الشرقية أو الغربية وفق الخبراء والمختصين،

وتحولت السماء الى اللون الأحمر كما تعرضت محافظة السويس لعاصفة ترابية، تسببت في حلول ظلام جزئي على المدينة إذ حجبت الأتربة والرمال ضوء الشمس وتسببت العاصفة في ضعف مستوى الرؤية الأفقية وسرعان ما اختفت المنشآت بفعل الاتربة العالقة في العاصفة

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية، استمرار العواصف الترابية، مع تعرض بعض المناطق لحدوث برق ورعد وسقوط أمطار تعادل كميتها في يوم واحد ما يسقط في عام كامل الامر الذي قد يجلب كوارث على السكان سيما في المناطق النائية والعشوائية