مصر توقف وسائل النقل والسعودية تتوقع استمرار تعطل الطيران حتى نهاية العام

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم الخميس إنه تقرر إيقاف جميع وسائل النقل العام يوم الاثنين للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال مدبولي ”غلق كامل للمحال التجارية والمولات والحدائق والشواطئ... نفس إجراءات يوم الجمعة والسبت وسيتم إيقاف يوم الاثنين كافة وسائل النقل العام والنهري والحركة النهرية وإيقاف كل أتوبيسات الرحلات بين المحافظات والمدن لكي نحد من الكثافات“.

وفي الاثناء، كشفت رسالة بريد إلكتروني داخلية اطلعت عليها رويترز أن شركة الخطوط الجوية السعودية المملوكة للدولة لا تتوقع عودة حركة الطيران لطبيعتها حتى نهاية العام الجاري وأنها طلبت من بعض الطواقم تعليق عقودهم حتى ذلك التاريخ.

وقالت الشركة في رسالتي بريد منفصلتين لطواقمها ”لن تعود عمليات الطيران إلى طبيعتها حتى ديسمبر 2020 وفقا للتوقعات“، كما طالبت بعض الموظفين بتعليق عقودهم من أبريل نيسان وحتى نهاية العام.

ولم يتضح بعد عدد الموظفين الذين طُلب منهم تعليق عقودهم.

