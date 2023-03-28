مصر: توقيف مسؤولين في مشفى حكومي تحرشو بالموظفات

احالت النيابة الإدارية في مصر، 5 من مسؤولين في مشفى حكومي للمحاكمة العاجلة، بسبب ما نسب إليهم من إساءة استخدام السلطة

ووفق مصادر اعلامية مصرية فان القضية تورط فيها مدير المستشفى، ومدير إدارة الموارد البشرية، والمدير المالي والإداري، والرئيس الإداري، وأخصائي الشئون القانونية في مشفى حكومي في محافظة المنصورة، دلتا النيل

وقد اعلنت التحقيقات إساءة مدير المستشفى، استخدام السلطة ومخالفة مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة، وارتكاب عدد من المخالفات الإدارية واشارت الى ان المدير نقل

نائبة المدير الأول، ونائبة مدير العلاج بأجر، من منصبيهما وابعدهما الى "الصيدلية الداخلية بالمستشفى" خوفا من كشف تجاوزاته ثم اقدم على نشر الشائعات ضدهن والإضرار بسمعتهن، بالاضافة الى تحقير المذكورتين بين أقرانهن من زملائهما بالمستشفى والإساءة لسمعتهما وانتهاك خصوصيتهما

واثبتت التحقيقات قيام المدير بالتحرش اللفظي بالطبيبات والسيدات من مرؤوسيه بالمستشفى، بعبارات وإيحاءات تحمل مدلولًا جنسيًا

