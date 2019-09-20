مصر: حرب هاشتاغ بين #جمعة_الغضب و#محدش_نزل

احتل وسم #جمعة_الغضب قمة التريند المصري، مع دعوات المقاول محمد علي للنزول اليوم الجمعة للاعتراض على وجود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على رأس السلطة في مصر، وسادت حالة من الترقب الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع رفع الحجب عن بعض المواقع الإخبارية من قبل النظام المصري، وظهرت شكاوى من البعض عن بطء شبكات الإنترنت والمحمول في مصر.

وكانت الظاهرة الأبرز، وجود حالة الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم عدم النزول إلى الشوارع، بعد صلاة الجمعة.

بنى سويف الرجاله

هنقول منخفش السيسى لازم يمشى#جمعة_الغضب pic.twitter.com/c18iNK64w3 — مسعد أبو فجر (@MosaadFgr) September 20, 2019

في الاثناء تداول موالو النظام المصري هاشتاغ #محدش_نزل وسخرو من المعسكر المضاد ونشرو صورا لميدان التحرير وضباط شرطة جالسين على الارصفة