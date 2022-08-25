  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. مصر.. حريق يلتهم "لوكيشن حارة اليهود"

مصر.. حريق يلتهم "لوكيشن حارة اليهود"

منشور 25 آب / أغسطس 2022 - 06:27
مصر
مصر

كشف المنتج جمال العدل عن سبب حريق استوديوهات العدل جروب، والذي ألحق ضررا بالديكورات والمعدات التي كانت متواجدة فيه.

اقرأ ايضاًمصر: عشرات القتلى والمصابين إثر حريق في كنيسة مصر: عشرات القتلى والمصابين إثر حريق في كنيسة "أبو سيفين"

وبين العدل، إن "الحريق كان ضخما، وقضى على لوكيشن تصوير مسلسل حارة اليهود، وأيضا لوكيشن مسلسل بين السرايات، كما قضى على كل المخازن التي كانت توجد بها الإكسسوارات والملابس والديكورات".

كضيفا:  "نحمد ربنا إن مفيش خساير في الأوراح، وإن المطافي قدرت تسيطر على الحريق، بالرغم إن المساحة مش صغيرة، الحريق قضى على 10 فدادين، وكان ناتج عن ماس كهربائي".

وكشفت المعاينة الأولية، أن "حريقا نشب في أحد الاستديوهات الكبيرة التابعة لإحدى شركات الإنتاج الفني والدعائي على مساحة 5 فدان عبارة عن منشآت خشبية مؤقتة بها بعض الأشجار بطريق الصليبة بمنطقة شبرامنت طريق الجبل بمركز ومدينة أبو النمرس وكافح رجال الحماية المدنية الحريق وتمت السيطرة عليه".

كلمات دالة:مصروزارة الداخلية المصريةحريق

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...