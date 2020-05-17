مصر.. "حظر" واجراءات احترازية في اسبوع العيد

أعلنت الحكومة المصرية غلق كافة المحال التجارية ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية خلال أسبوع العيد، وحظر حركة المواطنين اعتبارا من الخامسة مساء وحتى السادسة صباحا.

وقال مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد: "الحكومة تنتهز الفرصة خلال إجازة عيد الفطر وتم التوافق عليه أن من يوم الأحد وحتى الجمعة بواقع 6 أيام، سيتم غلق كافة المحال التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية والشواطئ، كما سيتم إيقاف كافة وسائل النقل العامة وحظر حركة المواطنين اعتبارا من الخامسة مساء وحتى السادسة صباحا".

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هدف الإجراءات الاحترازية خلال عيد الفطر هو الوقاية من فرص انتشار الفيروس وتقليل عملية انتقال الفيروس.

في سياق متصل قال رئيس الوزراء، إنه لن يتم السماح لأى مواطن بدخول المنشآت أو استخدام وسائل النقل دون كمامة، وسيتم فرض عقوبات على من يخالف ذلك، وأكد أن القطاع الطبي يقوم بجهد كبير للغاية، موضحا أنه سيتم النظر فى كيفية إعادة الأنشطة المختلفة، كما ستتم دراسة كيفية العودة لإقامة الشعائر الدينية في دور العبادة اعتبارا من منتصف شهر يونيو المقبل.

من جهته قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه حفاظا على حياة المواطنين، سيتم التنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام لنقل صلاة العيد من أحد المساجد، وسيسمح للمساجد بنقل وتشغيل مكبرات الصوت لنقل تكبيرات العيد.