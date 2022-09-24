مصر: خطف واغتصاب ملكة جمال

اعلن في مصر عن تعرض مرشحة لمسابقة ملكة جمال مصر للخطف والاغتصاب على يد احد رؤوس الاموال والذي القي القبض عليه واحيل الى التحقيق تمهيدا لمحاكمته

وقال التاجر الذي يمتلك شركة كبرى باستدراج المرشحة الجميلة ومضيفة الطيران ونشرت الاحرف الاولى من اسمها “ن ا ع” تبلغ من العمر 26 عاما الى شقته بعد اقناعها بمحاولته حل الخلاف بين الضحية وخطيبها الذي يرتبط معه بصداقة عميقة

وقدم خطيب الجاني خطيبته للضحية من باب التعارف خلال حفل فني ، وبعد مدة علم الجاني بوجود خلافات بين صديقته وخطيبته فاتصل بها وابلغها ان خطيبها ضيفا لديه وانه لديه (الجاني) مساعي حميدة لفض الخلاف بينهما واعادة المياة الى مجاريها

بعد دخولها المنزل وجدت نفشها وحيدة فحاولت الهرب الا ان الجاني اغلق الباب واحتجزها ونزع عنها ملابسها واغتصبها بالقوة ما أصابها بنزيف حاد، وتمكنت من الفرار الى دورة المياة بدات بالاتصال باصدقاءها لاسعافها وانقاذها مستغلة اغلاق الباب باحكام وقد وتمكنوا من إخراجها وإبلاغ الشرطة التي ألقت القبض على المتهم.

والفتاة فائزة بلقب "ملكة جمال اللطافة والأناقة العالمية" وهي خطيبة أحد الإعلاميين بقناة شهيرة.