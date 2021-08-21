مصر.. "ساويرس" يثير الجدل بتغريدة عن اللاجئين الأفغان

أثار اقتراح قدمه الملياردير المصري، نجيب ساويرس، على حسابه الشخصي "في تويتر"، حول إمكانية استضافة بلاده للاجئين من أفغانستان، جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال نجيب ساويرس في "تغريدته": "اقتراح: هل يمكن ان نستضيف عددا من اللاجئين الأفغان الهاربين من حكم "طالبان" في مصر؟ السؤال للجميع، ما عدا إخوان مصر!"

اقتراح : هل يمكن ان نستضيف عدد من اللاجئين الأفغان الهاربين من حكم طالبان فى مصر ؟ السؤال للجميع ما عدا إخوان مصر ! — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) August 20, 2021

وأثار هذا الاقتراح الجدل في مواقع التواصل، حيث أن العديد رحب بقدوم اللاجئين الأفغان إلى مصر، إذ قال أحدهم: "بصراحة أيوه جدا من باب الإنسانية..بلد منكوبة من سنين وكمان احتلال وكمان شويه مرتزقة بيحكموا البلد..اتفق معاك وأتمنى نقدر نساعدهم من باب الرحمة والإنسانية".

اقتراح : هل يمكن ان نستضيف عدد من اللاجئين الأفغان الهاربين من حكم طالبان فى مصر ؟ السؤال للجميع ما عدا إخوان مصر ! — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) August 20, 2021

في حين أن البعض الآخر رفض هذه الفكرة.

اقتراح : هل يمكن ان نستضيف عدد من اللاجئين الأفغان الهاربين من حكم طالبان فى مصر ؟ السؤال للجميع ما عدا إخوان مصر ! — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) August 20, 2021

بينما دعا آخرون إلى ضرورة تجنب خطاب الكراهية ضد اللاجئين.