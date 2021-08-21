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مصر.. "ساويرس" يثير الجدل بتغريدة عن اللاجئين الأفغان

منشور 21 آب / أغسطس 2021 - 09:23
نجيب ساويرس
الملياردير المصري، نجيب ساويرس

أثار اقتراح قدمه الملياردير المصري، نجيب ساويرس، على حسابه الشخصي "في تويتر"، حول إمكانية استضافة بلاده للاجئين من أفغانستان، جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

 وقال نجيب ساويرس في "تغريدته": "اقتراح: هل يمكن ان نستضيف عددا من اللاجئين الأفغان الهاربين من حكم "طالبان" في مصر؟ السؤال للجميع، ما عدا إخوان مصر!"

وأثار هذا الاقتراح الجدل في مواقع التواصل، حيث أن العديد رحب بقدوم اللاجئين الأفغان إلى مصر، إذ قال أحدهم: "بصراحة أيوه جدا من باب الإنسانية..بلد منكوبة من سنين وكمان احتلال وكمان شويه مرتزقة بيحكموا البلد..اتفق معاك وأتمنى نقدر نساعدهم من باب الرحمة والإنسانية".

في حين أن البعض الآخر رفض هذه الفكرة.

بينما دعا آخرون إلى ضرورة تجنب خطاب الكراهية ضد اللاجئين. 

 

 

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