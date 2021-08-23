مصر: عقوبات قاسية لرافضي تلقي اللقاح

اعلنت الحكومة المصرية انها بصدد اصدار قرارات تقضي بفرض عقوبات قاسية على الممتنعين عن تلقي لقاح كورونا في البلاد

التطعيم الزامي في مصر

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار نادر سعد، أنه "لا يوجد أي سبب لرفضها" ولا يوجد هناك اعراض جانبية لذلك أصبحت إلزامية لكل من تخطى عمره 18 عاما

واشار المسؤول المصري الى أن عملية تسجيل المعلمين لتلقي اللقاح بدأت اليوم، مؤكدا ان على الطلبة والكادر التدريسي تلقي المطعوم حيث حصلت وزارة الصحة على قوائم بعدد طلاب كل جامعة، لإرسال اللقاحات إلى المستشفيات الجامعية ومن المقرر إرسال فرق طبية تابعة لوزارة الصحة، إلى الوزارات لمنح موظفي الحكومة المسجلين لقاحا ضد فيروس كورونا".

عقوبات على الرافضين

وعن احتمالية رفض البعض تلقي اللقاح، علق المستشار نادر سعد قائلا: "نحن في حالة طوارئ صحية، والقانون يسمح لرئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إصدار قرارات إلزامية، وفي نفس الوقت توقيع عقوبات على الرافضين، الأمر ليس رفاهية".