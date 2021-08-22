مصر.. لقاح كورونا شرط لدخول العاملين بالقطاع الصحي والحكومي إلى المؤسسات

اعتبارا من مطلع الشهر المقبل لن يكون بمقدور العاملين بالقطاع الصحي والحكومي المصري، العمل بدون تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة المصرية.

وأكدت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، أنه "سيتم توزيع لقاح "سينوفاك" المصري المضاد لفيروس كورونا بكل المراكز الصحية للتطعيم بلقاح ضد هذا الفيروس"، داعية المواطنين إلى "التسجيل الفوري لتلقي اللقاح، لحماية أنفسهم والآخرين".

وأفادت هالة زايد بأنه "لن يتم البدء في إعطاء أي جرعات تنشيطية ثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا للعاملين بالقطاع الصحي، وذلك وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن، حيث أن الأولوية حاليًا لتطعيم من لم يتلق اللقاح"، مشيرة إلى أن "مصر ستنتج ما يقرب من 12.5 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" المصري المضاد لفيروس كورونا، وأنه سيتم توريد ما يقارب من 5.2 مليون جرعة من لقاح "فايزر" المضاد لهذا الفيروس خلال شهر سبتمبر القادم".

وجاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزيرة الصحة والسكان المصرية مع وزير الصحة الجيبوتي، وذلك للإعلان عن سبل التعاون بين البلدين في مجال الصحة العامة