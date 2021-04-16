مصر.. معركة عنيفة بالأسلحة وسقوط عدد من المصابين

أصيب 4 أشخاص، بينهم ربة منزل، إثر مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية الحسينات التابعة لمركز أبوتشت بشمال محافظة قنا.

وبدأت الواقعة بتلقي قوات الأمن بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية الحسينات بمركز أبوتشت، بسبب خلافات الجيرة.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لموقع الحادث، وتمت السيطرت على الموقف، حيث فرضت قوات الأمن كردونا أمنيا بين العائلتين، لمنع تجدد الاشتباكات بينهما، فضلا عن تكثيف جهودها لإلقاء القبض على المتهمين.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزي، لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات. (الوطن)