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مصر.. مقتل ضابطي شرطة في الأقصر

منشور 30 آب / أغسطس 2022 - 06:09
مصر
مصر

قتل ضابطان بالشرطة المصرية، في مداهمة أمنية للقبض على تجار مخدرات بمركز القرنة، غربي الأقصر بمصر، فيما قتل إثر هذه المداهمة اثنان من تجار المخدرات.

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وتلقى اللواء هشام عبد الغفار، مدير أمن الأقصر، إخطارا بالواقعة، انتقل على إثرها إلى موقع الحادث على الفور، وتبين مصرع الرائد أحمد الضبيعى، والنقيب مصطفى علام، معاوني مباحث مركز القرنة، في حين أصيب النقيب على زكي بإصابات بالغة.

هذا وتم نقل جثتي الضابطين وزميلهما المصاب إلى مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر، كما تم نقل جثتي تاجري المخدرات إلى المشرحة.

 

كلمات دالة:مصرالأقصرمخدرات

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