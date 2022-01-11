مصر: من الوارد حدوث زلزال اقوى من زلزال اليوم

طمان المعهد القومي للبحوث الفلكية المصريين بعدم وجود خطر بالنسبة للهزات الارضية التي ارتدت على القاهرة في الساعات الأولي من صباح الثلاثاء وشعر بها العديد من سكان العاصمة والسواحل الشمالية للبلاد.

زلزال اليوم في مصر

وقد أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، اليوم الثلاثاء، الموافق 11 يناير 2022، هزة أرضية في منطقة شرق البحر المتوسط على بعد 415 كم من دمياط فى تمام الساعة الثالثة و 7 دقائق فجر الثلاثاء

وتحدث الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد، عن أن الزلزال كان بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، وبعمق 60 كم حيث ‏شعر بعض المواطنين بهذه الهزة. واكد أنه لَم يصل للمعهد اى بلاغ بوقوع إصابات لكن قيام بعض المواطنين بسماع صوت وذلك نتيجة الهزة سطحية.

زلزال اليوم من كريت

وقال المعهد القومي أن زلزال اليوم مركزه شرق جزيرة كريت فى منطقة شرق البحر المتوسط ويبعد بـ 415 عن أقرب مدينة مصرية وهى مدينة دمياط، أما عن سبب شعور المواطنين بمصر فعائد على أن عمق الزلزال الكبير

زالزال اقوى

ومن جانبه قال الدكتور محمد الجابري، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه من الوارد أن يحدث زلزال آخر أقوى من زلزال اليوم الذي جاء بقوة 6.6 ريختر أو من الممكن أن يكون أقل منه، مشيرآ أنه لا يمكن التنبؤ بالزلازل قبل حدوثها.

وأوضح أن المشكلة ليست فى وقوع الزلازل لأنها من الوارد أن تقع فى أى وقت وبأى قوة فمنطقة شرق المتوسط منطقة معروفة بنشاطها الزلزالي الكبير، ولذلك يجب علينا أن نكون مستعدين فى أى وقت فى التعامل مع الزلازل مهما بلغت قوتها أو شدتها.

ويعتبر الزلزال الذي ضرب قبرص اليوم أقوى من زلزال 1992 الذي شهدته مصر وأدى إلى حوادث كارثية كبرى