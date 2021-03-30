مصر: مواجهة بين سيدة القطار وابنها "العاق"

نقلت السيدة المصرية التي عرفت باسم الحاجة سمرة الراوي الى دار المسنين بعد نجاتها من حادث قطار سوهاج في مصر، وواجهت قناة فضائية مصرية الام مع ابنها ، حيث رفضت السيدة اي نوع من التواصل مع ابنها

وكشفت الناجية المشهورة أن "ولدها طردها يوم الحادث من المنزل وكانت متوجهة إلى السيدة زينب في القاهرة للعيش هناك بعدما ضاقت الدنيا عليها".

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وبعد علاجها في مستشفى طهطا العام، نقلها المسؤولون لدار مسنين في سوهاج، كما منحها حزب مستقبل وطن شقة وعدد من النواب أعطوها أموالا.

وأجرى برنامج "من مصر"، الذي يعرض على شاشة "CBC" مواجهة بين السيدة سمرة الراوي ونجلها ياسر جمال، بعد أن اتهمته والدته بأنه طردها من الشقة.

وقال ياسر، إنه بصحة جيدة طالما والدته بخير، "أنا والله ما أقدر أزعلها، أنا مش مزعلها ولا أقدر أزعلها، أقسم بالله الكلام اللي بتقوله أمي ده ما حصل، اسألوها إمتى حصل ده، أنا عاوز أعرف الإجابة، أنا في حالة ذهول من ساعة ما سمعتها بعد الحادث تتكلم عني"، فيما ردت والدته على الهواء: "إنت كذاب".

وردت السيدة، "الكلام ده سمعته كتير وكل مرة يقول كده وبعد 3 أيام مشاكله تزيد معايا مرة تانية"، موضحة أنها لا تريد أن تتحدث مع نجلها، حيث وجهت حديثها لمقدمي البرنامج "اوعوا تزعلوني منكم، الواد ده كذاب، مش عاوزه أكلمه"، فرد عليها نجلها: "ليه كده يا أمي"، فردت عليه: "بقيت أمك دلوقتي؟ أنا مش أمك".

فيما قالت السيدة: "حقي يدهولي ربنا، مش مسامحاك لليوم العظيم، هو في حالة وأنا في حالي"، ووجهت حديثها للإعلاميين: "ليه بتدخلوني في حكاوي مع ابني، ليه بتغصبوني على الكلام معاه"، وقامت بغلق الهاتف.