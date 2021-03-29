قطار سوهاج اصطدم من الخلف وحبس السائقين و6 مسؤولين

أمر النائب العام المصري بحبس سائقي قطاري سوهاج وستة مسؤولين، على خلفية حادث تصادم القطارين في محافظة سوهاج.

وقالت مصادر مصرية ان النيابة العامة تواصل تحقيقاتها في القضية بعد أن أمر النائب العام بحبس سائقي القطارين ومساعديهما، ومراقب برج محطة سكة حديد "المراغة"، ورئيس قسم المراقبة المركزية بأسيوط ومراقبين بالقسم، احتياطيا على ذمة التحقيقات.

اصطدام من الخلف

وكانت مصادر مصرية مطلعة على سير التحقيقات الداخلية بهيئة السكك الحديدية في قضية تصام القطارين بمحافظة سوهاج جنوبًا يوم الجمعة الماضي، كشفت عن أن سائق القطار الذي اصطدم بالقطار الآخر من الخلف كان قد ترك القطار لمساعده لاستكمال الرحلة بحجة اللحاق بموعد.

وكان حادث تصادم بين قطارين، أحدهما متوقف والآخر يتحرك بسرعة على نفس الخط قد تسبب يوم الجمعة الماضي في مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.

اقوال شهود حادثة قطار سوهاج

كانت النيابة العامة استمعت لأقوال المصابين وشهود العيان، إضافة إلى مسؤولين بالهيئة القومية لسكك الحديد، علاوة على عمال آخرين

والجمعة أمر النائب العام المصري، بعدة إجراءات لمواصلة التحقيق في الحادثة التي أودت بحياة 32 شخصا وأدت إلى تعرض العشرات لجروح مختلفة.

وبحسب بيان النيابة العامة، الجمعة، فإن السلطات تجري تحقيقاتها مع قائدي القطارين ومساعديهما ومسؤول التشغيل والتحفظ على هواتفهم وفحص سجلات المكالمات، إضافة إلى إخضاعهم لفحص المخدرات.

كما أمر النائب العام بالتحقيق مع مسؤولي السكة الحديدية والتحفظ على بطاقات الذاكرة للوحة التشغيل الرئيسية للقطارين وأي أشرطة مراقبة في محيط الحادث.

وأمرت النيابة بتشكيل لجنة خماسية من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والكلية الفنية العسكرية والرقابة الإدارية لفحص موقع الحادث وتحديد مسؤوليته، إضافة إلى مدى صلاحية القطارين وأجهزة التشغيل والسلامة فيهما، خاصة المكابح، وفق ما جاء في البيان.

حادث قطار سوهاج مفتعل

كانت وزارة النقل المصرية أفادت بأن تصادم قطاري مركز طهطا في محافظة سوهاج، ناجم عن فتح "مجهولين" بلف الخطر.

وقال الوزارة في منشور على صفحتها بفيسبوك، الجمعة، إنه "خلال مرور قطار الأقصر- الإسكندرية، رقم 157، بين المرقة وطهطا، تم فتح البلف من قبل مجهولين ما أدى الى توقف القطار".