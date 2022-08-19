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مصر.. نيران الكنائس تتواصل والسيطرة على حريق جديد في الجيزة

منشور 19 آب / أغسطس 2022 - 08:47
تشييع أحد ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين
تشييع أحد ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين

البوابة- سيطرت فرق الإطفاء في محافظة الجيزة غربي العاصمة المصرية القاهرة الجمعة، على حريق اندلع داخل كنيسة في المحافظة، وذلك في حادثة هي الرابعة من نوعها التي تشهدها كنائس في مصر خلال أقل من أسبوع.

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وقالت قوات الحماية المدنية في محافظة الجيزة انها تمكنت من السيطرة علي حريق نشب في كنيسة القديسة العذراء مريم والشهيد أبانوب شمالي المحافظة.

واوضحت غرفة عمليات الحماية المدنية إنها كانت تقلت بلاغا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من الكنيسة الواقعة في قرية البراجيل (التابعة لمركز) أوسيم. وهرعت قوات الإطفاء إلى موقع الحادث للتعامل مع الوضع بشكل سريع". 

وأكد شهود عيان أن سرعة انتقال قوات رجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث، ساهمت بشكل كبير في السيطرة على الوضع قبل تفاقمه دون

وقالت مصادر ان الحريق لم تنجم عنه أي إصابات، فيما اشارت تحقيقات اولية انه نجم عن تماس كهربائي.

وهذا الحريق هو الرابع من نوعه الذي تشهده كنائس في مصر خلال أقل من اسبوع.

وكان الحريق الاكثر دموية قد اندلع  الأحد الماضي في كنيسة أبو سيفين في منطقة إمبابة بالجيزة، ونجم عنه وفاة 41 شخصا وإصابة 12 آخرين.

وقالت النيابة العامة في بيان الخميس، ان تحقيقاتها التي اختتمتها الأربعاء، توصلت الى "انتفاء العمدية في الحريق الذي نشب بكنيسة الشهيد العظيم فيلوباتير مورقوريوس أبي سيفين بإمبابة".

واضاف البيان ان ”سبب الحادث هو اشتعال مولد كهربائي داخل الكنيسة بعد تشغيله لانقطاع التيار بها بالتزامن مع عودة التيار".

كما تمت السيطرة على حريق مماثل بسبب تماس كهربائي أول أمس الاثنين وقع بكنيسة الأنبا موسى في مدينة كرداسة بمحافظة الجيزة ولم يسفر عن وقوع ضحايا أو إصابات.

وبعدها بيوم ، أتى حريق مماثل على كنيسة الأنبا بيشوي في مدينة المنيا الجديدة جنوبي مصر، لكنه لم يخلف أي ضحايا.

وقالت الكنيسة حينها إن الحريق نجم عن لهو طفلين بشموع داخل الهيكل بالقرب من المذبح.

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