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مصر ولبنان تمنعان عبور وهبوط وإقلاع طائرات بوينج 737 ماكس

مصر ولبنان تمنعان عبور وهبوط وإقلاع طائرات بوينج 737 ماكس
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