مصر ولبنان تمنعان عبور وهبوط وإقلاع طائرات بوينج 737 ماكس

طائرات بوينج 737 ماكس

قالت هيئة الطيران المدني المصرية في بيان يوم الأربعاء إنها اتخذت قرارا احترازيا بمنع عبور وهبوط وإقلاع طائرات بوينج من طراز 737 ماكس في الأجواء والمطارات المصرية وذلك في أعقاب سقوط طائرة ركاب إثيوبية من هذا الطراز يوم الأحد.

وأضافت الهيئة أن شركة مصر للطيران، الناقل الوطني، لا تمتلك هذا الطراز من الطائرات ولا يأتي ضمن خططها المستقبلية لتطوير أسطولها الجوي.

وتابعت أنه لا يوجد أي طائرة مسجلة من هذا الطراز في السجل المصري للطائرات لدى أي من الشركات المصرية.



قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن سلطة الطيران في لبنان قررت منع طائرات بوينج ماكس 737 من الهبوط في بيروت أو التحليق في الأجواء اللبنانية.

وأضافت الوكالة أن محمد شهاب الدين المدير العام للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي أصدر أمرا بهذا الشأن.