مصر.. 8 قتلى وعشرات المصابين إثر خروج قطار عن القضبان (فيديو)

أفادت وسائل إعلام مصرية بمصرع 8 أشخاص واصابة العشرات بجروح نتيجة تعرض، أحد قطارات السكك الحديدية في مصر، اليوم الأحد، لخروج عدد من عرباته عن القضبان وانقلابها.

وذكرت وسائل الإعلام، إن الحادث وقع أمام قرية سندهور بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة).



وأعلنت محافظة القليوبية في بيان لها نقلته وسائل الإعلام المصرية، أن 103 أشخاص أصيبوا في الحادث.



ونقلت صحيفة «الأهرام» الحكومية عن مصادر مطلعة رسمية بهيئة السكك الحديدية عن خروج قطار رقم 949 القاهرة - المنصورة في تمام الساعة 2.05 بعد ظهر اليوم، وتوجد إصابات، بالقرب من طوخ، وفقاً لما ذكرته صحيفة «الأهرام» المصرية.



وأوضحت المصادر أنه توجد هناك إصابات متوسطة لأن القطار كان يسير ببطء بعد خروجه من محطة طوخ قبل الحادث بدقائق.



وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحادث انقلاب القطار، ويظهر المقطع سقوط عدد من الجرحى.



وتشهد مصر بصورة متكررة حوادث سكك حديد ومرور مأسوية.



ووقع حادث تصادم قطارين الشهر الماضي خلف 20 قتيلاً وعشرات الجرحى في محافظة سوهاج في صعيد مصر. وفي منتصف الشهر الجاري، أصيب 15 شخصا في حادث خروج قطار عن القضبان في محافظة الشرقية بالدلتا، ولم يتم تسجيل أي وفيات. ووقع الحادث في مركز منيا القمح، بمحافظة الشرقية، بعدما خرج قطار قادم من العاصمة القاهرة عن القضبان.



وأكثر الحوادث دموية وقع في عام 2002 عندما لقي 361 شخصاً حتفهم بعدما اندلعت النيران في قطار مزدحم جنوب العاصمة.