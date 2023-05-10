مصطفى بكري ينعي شقيقه الكاتب محمود بكلمات مؤثره

نعى الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب المصري وفاة شقيقه الكاتب والاعلامي والنائب محمود بكري عضو مجلس الشيوخ بمستشفى المعادي العسكري

وقال بكري ان شقيقه توفي بعد مرحلة من العلاج امتدت على مدار 70 يوما ، لـ يعالَج من الالتهاب الرئوي والخلل بالجهاز المناعي معلنا ان تشييع الجثمان سيتم في محافظة قنا مسقط رأسه في قرية "المعنا" عصر اليوم الاربعاء بناء على وصيته، وقال: سيقام العزاء لمدة ثلاثة أيام بالبلدة وسيحدد فيما بعد موعد العزاء بالقاهرة.

انسحاب محمود بكري من المنار

يشار الى ان الراحل محمود بكري الذي كان مديرا لمكتب قناة المنار الناطقة باسم حزب الله اللبناني في مصر قد انسحب عام 2009 من موقعه بعد الخلافات بين ايران وحزب الله من جهة والحزب الوطني الحاكم انذاك بعد اعتقال 50 شخصا بتهمة الانتماء الى الحزب اللبناني وتقديم المساعدات لحركة حماس في غزة وقد افرج عن هؤلاء وتم تهريبهم الى لبنان في سياق الفوضى التي رافقت مظاهرات الاطاحة بالرئيس المصري محمد حسني مبارك

بسم الله الرحمن الرحيم

إنا لله وإنا إليه راجعون - صدق الله العظيم

بقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره - أنعي أخي وشقيقي الغالي النائب د . محمود بكري عضو مجلس الشيوخ . الذي توفي منذ قليل بمستشفي المعادي العسكري بعد فترة علاج زادت عن أكثر من ٧٠ يوما وسيشيع الجثمان الطاهر ببلدته الحبيبه — مصطفى بكري (@BakryMP) May 9, 2023

وعلى صفحة النائب الراحل على الفيس بوك نعى مصطفى بكري شقيقه بكلمات حزينة وقال "رفيق الدرب الطويل" الذي أفني حياته في خدمة الناس ، نائب الفقراء والمساكين الذي كان يعمل في صمت ، رحل أعز إنسان في الحياه ، كأنه كان يشعر بدنو الأجل ، ودعنا وودع أسرته وأبنائه بينما هو يعالج في المستشفي ، قال لنا أمي وأبي يناديني وقد حلمت بهما ، طلب من الجميع العفو والسماح وهو البلسم طيب القلب ، رحل الرمز الوطني والإنسان الجسور ، رحل الطاهر النزيه ، أسأل نفسي ، كيف تكون الحياة بدونك ياشقيقي وياروحي ، قبل أن يرحل كان يريد أن ينهي كل شيء ، مشروعات دائرته في حلوان ،مذكراته ، أشياء كثيره كانت مثار دهشة وتساؤل ، رحم الله اخي الحبيب"