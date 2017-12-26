مصطفي بكري يتسبب بحبس 12 من متابعيه في فيسبوك

مصطفي بكري

نشر الصحفي المصري وعضو مجلس النواب مصطفى بكري على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خبر يفيد بأن أجهزة الأمن المصرية ألقت القبض على الناشط "عبدالله محمد رمضان عبدالعزيز"بسبب تعليق في حساب بكري في موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك".

وهو التعليق الذي أعتبره بكري إهانة لشخصه وسباب اضطره لإبلاغ السلطات باتخاذ الإجراءات المتاحة واعتقاله.



وقالت الصحيفة إن "الناشط المقبوض عليه يعد رقم"12" في سلسلة المتفاعلين مع بكري الذين جرى القبض عليهم في التحقيقات التي لاتزال جارية بحق العديد من النشطاء الذين يتهمهم بكري بسبه على مواقع التواصل الاجتماعي.

و تابع الخبر أن نيابة"دار السلام" بالقاهرة كانت قد أمرت بالقبض على الناشط بعد انتهاء تحقيقاتها في البلاغ المقدم من البرلماني"مصطفى بكري"لمباحث الإنترنت ضد عدد من المتفاعلين عنده على صفحته ،ممن يسيئون إليه على الفيسبوك.



وأضافت الصحيفة بسبب دفاعه المستميت عن السيسي وخاصة بعد انهيار شعبيته بعد الحالة التي وصلت اليها مصر من التدهور والفساد في كافة المجالات على رأسها الاقتصاد.

يذكر أن رجل الأعمال المصري "نجيب ساويرس" كان قد نشر على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي عدد من التدوينات أهان فيها الصحفي بكري ما اضطر بكري للرد عليه واتهامه بالخيانة والتجسس لصالح إسرائيل.