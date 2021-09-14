مصير غامض لـ اسرى معتقل جلبوع بعد اعادة اسرائيل اعتقالهم

اكد مصدر نختص في ملف الاسرى الفلسطينيين تعمد سلطات الاحتلال الإسرائيلي التعتيم على الوضع الصحي للأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم بعد انتزاعهم الحرية في السادس من الشهر الجاري من سجن “جلبوع” في ظل الانباء عن نقل الاسير زكريا الزبيدي الى العناية الفائقة بعد الاعتداء عليه

الاعلام الاسرائيلي النافذة الوحيدة

واشار رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر اليوم الثلاثاء، من تعمد قوات الاحتلال التعتيم على مصير الاسرى الاربعة الذين اعادت اعتقالهم مؤخرا، وقال انها جعلت الاعلام الاسرائيلي الذي يبث رسائل غامضة وغير صحيحة النافذة الوحيدة لمعرفة الاخبار عنهم وقال ان الاحتلال يرفض زيارة المحامين لهم، أو إطلاعنا على أوضاعهم الصحية.

جلسة محاكمة

وكانت سلطات الاحتلال ابلغت الفلسطينيين انها ستعقد في التاسع عشر من الشهر الجاري، جلسة محاكمة لهؤلاء الأسرى ومن خلالها يمكنكم معرفة وضعهم الصحي

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أعادت اعتقال زكريا الزبيدي، ومحمود ومحمد العارضة، ويعقوب قادري قبل ثلاثة أيام.