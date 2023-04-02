مضيفتان تتهمان سعد الحريري باعتداء جنسي في نيويورك

البوابه - اتهمت مضيفتا طيران وزعمتا أنهما تعرضتا لاعتداء جنسي من قبل سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني السابق، على متن طائرته الخاصة، وذلك وفقًا للدعوى التي رفعت في محكمة فيدرالية بنيويورك بأمريكا بتاريخ في 20/ آذار.

وقامت المدعيتان بتحديد اسمائهما ضمن الدعوى القضائية بـاسم (جين دو 1) و (جين دو 2)، حيث اتهمت (جين دو 2) سعد الحريري بـما وصفته بـ "الاغتصاب الوحشي في مكان العمل" وذلك وفقًا لوثائق المحكمة.

وتتضمن الاتهامات أيضا "حالات متعددة والاحتجاز القسري والاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي" من قبل كلا المدعيتين (جين دو 1) و (جين دو 2).

وزُعمت كل من (جين دو 1) و (جين دو 2) أن الحوادث وقعت معهما في الفترة من 2006 إلى 2009 وذلك على متن طائرة سعودي أوجيه، وهي شركة مملوكة للحريري، وفقًا لوثائق المحكمة في نيويورك.

وكانت المدعيتان المتقدمتان بالشكوى ضد سعد الحريري تعملان لصالح شركة سعودي أوجيه، حيث قامت (جين دو 1) بالإستقالة من وظيفتها من وظيفتها في العام 2009 ، فيما طُردت (جين دو 2) من وظيفتها.

ووفقًا للدعوى التي رفعت في محكمة فيدرالية بنيويورك بأمريكا بتاريخ في 20/ آذار، فإن رئيس الوزراء السابق سعد الحريري عرّض كلا المدعيتين لأجواء يسودها الاتصال الجنسي غير اللائق والإكراه والتحرش والمطالبة بخدمات جنسية.

ونفى السبت، المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء السابق سعد الحريري الاتهامات عبر تصريحات لشبكة CNN الأمريكية.

وبين المكتب الإعلامي أن الدعوى مليئة بالاتهامات الكاذبة وغير المقبولة تماما، والتي من شأنها الاستفزاز والافتراء ضد رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري.

مشيرا إلى أن هذه هي المرة هي الثالثة التي تحاول فيها المدعيتان مقاضاة الحريري في نيويورك، معتبرا الدعوى المرفوعة تأتي ضمن حملة تشهير نظمتها السيدتان الباحثتان عن مكاسب مالية.