مطار دبي.. رجل يصرخ بوجه اسرائيليين "فلسطين حرة" (فيديو)

البوابة - تفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بصورة كبيرة، مع فيديو لرجل يصرخ بوجه مسافرين اسرائيليين في مطار دبي بدولة الإمارات، ويقول لهم، إن "فلسطين حرة".

ونشر وليد المطيري على حسابه، مقطع الفيديو الذي يظهر فيه، وهو يتجول في صالة الانتظار بمطار دبي الدولي، ويصرخ بوجه الاسرائيليين، قائلا: "فلسطين حرة..هذه البلد للمواطنين الفلسطينيين وليس للجميع..الله أعطاكم فرصتين لتصبحوا جيدين، ولكنكم لم تعملوا لتصلحوا أنفسكم".

كما علق المطيري، على مقطع الفيديو، الذي من الممكن أن يسبب له اشكاليات قانونية في الإمارات، التي وقعت اتفاق تطبيع مع "اسرائيل": "حبيت بس أغثهم وأنا راجع من دبي ما تحملت أخليهم يتونسون"، مضيفا: "لاحد يزعل..أهل الإمارات ترا غالين علينا".

وأيد عدد كبير من رواد "التواصل الاجتماعي" ما أقدم عليه المطيري، حيث علق أحدهم قائلا: "بيض الله وجهك"، بينما قال آخر مؤيدا: "كفو يا ابن الأكرمين وبيض الله وجهك".

بيض الله وجهك — حمد بن فهد بن عبدالعزيز آل ثاني (@1968hamad) April 28, 2023

كفو يا ابن الاكرمين وبيض الله وجهك — علي طعيمان (@ALITOAIMAN) April 28, 2023

من جانبه طالب الصحفي الاسرائيلي، إيدي كوهين، السطات الإماراتية بإدراج المطيري، ضمن الأشخاص المطلوبين للتحقيق، معللا ذلك بأن القانون الإماراتي يجرم تلك الأفعال، التي يرى أنها تبث البغض والكراهية والسياسة لأطفال دون العاشرة من العمر.

وقال كوهين: "وليد المطيري سيكون ضمن القوائم السوداء ومطلوب التحقيق لردع الآخرين"

إلى السلطات الإماراتية الكريمة



نرجو ادراج هذا الشخص ضمن الأشخاص المطلوبين للتحقيق لانه وفق القانون الاماراتي قام بجريمة في مطار دبي وبث البغض والكراهية والسياسة لاطفال دون العاشرة من العمر.

اسم : وليد المطيري سيكون ضمن القوائم السوداء ومطلوب التحقيق لردع الآخرين.

الامارات دولة… https://t.co/XToTpKR2QF — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) April 28, 2023

من جهتها، بينت وزارة الداخلية الإماراتية، إنها ستحول ما جرى في مطار دبي، إلى الجهات المختصة، وقالت في تعليقها على إحدى التغريدات المتعلقة بالفيديو: "شكرا لاهتمامك، سيتم تحويل الموضوع للجهات المختصة".