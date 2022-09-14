مطار مسقط.. 14 إصابة بعد تصاعد الدخان من طائرة هندية (فيديو)

تعرض 14 شخصا للإصابة، اليوم الأربعاء، في مطار مسقط الدولي، بعد أن شوهدت أعمدة الدخان وهي تتصاعد من طائرة تابعة لخطوط طيران "آير إنديا إكسبريس".

وقال مسؤولون، إنه تم إجلاء الركاب من الطائرة التابعة لشركة الطيران الهندية، عبر منزلقات الطوارىء، عقب تصاعد الدخان من الطائرة، بحسب صحيفة "timesofoman".

وأضاف المسؤولون أنه تم إبلاغ المسافرين بإخلاء الطائرات عبر منزلقات الطوارئ عندما كان من المفترض أن تغادر إلى مدينة كوتشي الهندية صباح الأربعاء.

هيئة الطيران العمانية

وفي وقت سابق، أصدرت هيئة الطيران العمانية، اليوم الأربعاء، بيانا توضيحيا بشأن وجود حالة طارئة بإحدى الطائرات في مطار العاصمة مسقط.

وقالت الهيئة في بيانها عبر موقع "تويتر": إنها "تلقت مع الجهات المعنية في مطار مسقط بلاغا عن وجود حالة طارئة بإحدى الطائرات، حيث يتم حاليا التعامل مع الحالة من قبل الجهات المختصة".

ونوهت هيئة الطيران العماني إلى أن الحالة الطارئة لم يكن لها تأثير على سلامة المطار أو السافرين أو الحركة الجوية بشكل عام، مشيرة إلى أنها تتابع كافة التحديثات مع الجهات المعنية في هذا الصدد.

⏺ بيان توضيحي رقم (١) pic.twitter.com/faat8NHulL — هيئة الطّيران المدني (@CAAOMN) September 14, 2022

اتفاقية لتحسين آليات العمليات في مطار مسقط

في وقت سابق، وقعت شركة "مطارات عُمان"، اتفاقية مع شركة (To70)، العالمية لوضع آليات تحسين العمليات في المطارات عبر برنامج يمكن جميع الفرق العاملة في المطارات للعمل وفق أطر مشتركة

وتهدف الاتفاقية إلى تحسين سير العمليات المختلفة داخل مطار مسقط الدولي، من خلال تفعيل مشروع (ACDM) المتخصص، والذي يتم من خلاله تمكين الشركاء والعملاء من اتخاذ قرارات تعاونية لضمان سير العمليات بسلاسة داخل المطار، بحسب صحيفة "الرؤية". العمانية.

ويسعى المشروع إلى تقوية العلاقات بين مطارات عمان، وخطوط الطيران العاملة في مطار مسقط الدولي، وفرق المناولة الأرضية العاملة في المطار، ومراقبي الحركة الجوية، إضافة إلى مشاركة جميع شركاء المطار الاستراتيجيين في المعلومات والبيانات التشغيلية.