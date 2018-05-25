مطالبة أممية للسعودية بالسماح بدخول المساعدات لليمن

حذرت الأمم المتحدة من أن نحو 8.4 مليون يمني يواجهون خطر المجاعة، وأن العدد قد يرتفع إلى 10 ملايين آخرين بنهاية العام، مطالبة التحالف العربي بقيادة السعودية بتخفيف القيود على دخول المساعدات لليمن.

وطالب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، الحكومة اليمنية والتحالف الذي تقوده السعودية بتخفيف القيود المفروضة على دخول واردات الغذاء والوقود عبر الموانئ التجارية لليمن، محذرا من أن ملايين آخرين قد يواجهون خطر المجاعة.

وقال لوكوك في بيان له هناك تأخير في دخول المواد الغذائية عبر الموانئ المطلة على البحر الحمر، ناجمة عن عمليات التفتيش التي يجريها التحالف بقيادة السعودية.