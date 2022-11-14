مطربة تركية متحولة جنسيا تصحح اخطاء المؤذن

صححت فنانة تركية شهيرة متحولة جنسيا تدعى “بولانت ايرسوي” الأذان للمؤذن عقب قوله المقامات بطريقة غير صحيحة.”

وقال نشطاء ان بولانت أرسلت حارسها الى المسجد لاستدعاء المؤذن بعد ادعئه الاذان وقامت بتصحيح المقام الذي يؤديه فيه "قد أخبرت المغنية بعد أيام أقاربها بالحادثة وقالت: ” نعم الان الاذان اصبح اجمل”.

وكانت بولانت ايرسوي ضد ظهرت في مقطع لفيلم سينمائي تركي قبل سنوات تؤدي الاذان

ويعرف النشطاء “بولانت ايرسوي” على انها رجل متحول من مواليد 1952 على انه شاب طور من موهبته بواسطة دراسته ودورات فنية، وعمل بنوادي ليلية الى عام 1971، عندما حصل على جائزة نقدية لفوزة بالمركز الاول بمسابقة فنية ، ومع نجاحاته الفنية لفت انظار مخرجي السينما ، فمثل في عامي 76، 77 بافلام سينمائية ، وعرف على انه فنان شامل في التلفزيون التركي.

بداية الثمانينات كان مطرب ذكر، حيث ظهر في حفلة بمدينة ازمير، واثناء اندماجه مع الجمهور اعلن انه مثلي الجنس ويريد ان يشارك جمهوره هذا الامر، حيث تقبله الجمهور، الا ان مدعي عام تركيا رفع عليه دعوى قضائية حيث ان المثلية ممنوعة في البلاد ، وبعد اشهر اعتقل “بولانت ايرسوي” من منزله وسجن لعدة اسابيع، فوجد الفنان المشهور ان الجميع ضده

سافر الى المانيا واجرى عملية تحول جنسي حولته من ذكر الى انثى في عام 1981، ومع الرفض الشعبي له ولخطوته ونبذه من المجتمع غادر الى المانيا ، وعاشت بوحدة كبيرة

في عام 82 طلبت من المحكمة التركية ان تعترف بها كمراة الا ان المحكمة رفضت ذلك، فحاولت بولانت الانتحار

بعد عام 88 تعدل القانون التركي وسمح للاتراك بالتحول الجنسي فعادت بولانت واستانفت عملها الفني وزادت شهرتها الفنية وباتت حديث الصحافة والاعلام

كسبت شهرة عالمية ايضا حيث بدأ العالم يدعمها وغنت في لندن واوربا واميركا واهم المسارح العالمية ، واستمرت باثارة الجدل في حياتها ، ومن ابرز الصدمات انها اعلنت عن زواجها لمدة سنة واحدة في العام 1998 من سيم الدير، وتزوجت مرة ثانية وانفصلت بعد عام ايضا، وقد تعرضت للتنمر بعد اجراءها لعمليات تجميل لتصغير سنها .