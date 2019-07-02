مطلوب يفجر نفسه في العاصمة التونسية

هز انفجار قوي العاصمة التونسية في وقت متاخر من ليلة امس الثلاثاء وقد أفادت تقارير صحفية بأن مطلوبا خطيرا لأجهزة الأمن، يدعى أيمن السميري، أقدم على تفجير نفسه عند مفترق النقرة بين حي التضامن وحي التحرير، بعد محاصرته من طرف رجال الشرطة

واكدت وزارة الداخلية التونسية أنها تمكنت من تصفية "السميري" بعد محاصرته بحي الإنطلاقة.

وكانت وزارة الداخلية التونسية قد دعت، يوم الاثنين، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إلى الإبلاغ السريع والأكيد عن "عنصر إرهابي يدعى أيمن بن الحبيب بن الخذيري السميري"، وذلك في إطار تعاون المواطنين مع الوحدات الأمنية وتجنبا لوقوع هجمات.

واعلنت مصادر اعلامية انه وبعد محاصرته اثر عملية مطاردة بحي الإنطلاقة بالعاصمة، تمكنت الوحدات الأمنية التابعة للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة والماسة من سلامة التراب الوطني التابعة للإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني مساء اليوم الثلاثاء 02 جويلية 2019 من القضاء على الإرهابي الفار "أيمن السميري" دون تسجيل أية خسائر بشرية.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن المطلوب تونسي الجنسية، ويقطن بحي ابن خلدون بتونس العاصمة.