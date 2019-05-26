مظاهرات في اسرائيل ترفض تحصين نتنياهو ضد الفساد

تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين على مقترح قانوني يمنح رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الحصانة من الملاحقة القضائية في سلسلة من اتهامات بالفساد والتي تهدد مستقبله السياسي وشبه يائير لابيد، من تحالف "أزرق أبيض" الإسرائيلي المعارض، جهود نتنياهو لتعزيز سلطته بتلك الخاصة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ومخاطبا نتانياهو، قال لابيد: "لن يكون لدينا ديكتاتور تركي. لن نسمح بذلك" وقالت تقارير ان نحو 100 الف متظاهر نزلو الى الشارع هاتفين ضد نتنياهو

وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء ليس ملزما قانونيا بتقديم استقالته إذا وجهت له اتهامات فقد تعهد أنصار نتانياهو في حزب ليكود بالسعي للحصول على حصانة برلمانية له من المحاكمة أثناء وجوده في السلطة.

وقال نتنياهو على تويتر في 13 أيار/مايو إن سياسته كانت دائما الحفاظ على سلطة واستقلال المحكمة العليا لكن هذه التغييرات ضرورية من أجل إعادة التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

تم انتخاب نتنياهو لولاية رابعة متتالية كرئيس للوزراء في نيسان/أبريل الماضي، بعد شهرين من قرار المدعي العام الإسرائيلي بتوجيه الاتهام إليه بتهمة الفساد، في انتظار جلسة استماع نهائية.